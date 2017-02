Aposentados retornam ao mercado de trabalho

Para ter uma renda extra no fim do mês e evitar depender de outras pessoas para sobreviver, idosos que já estavam aposentados voltam ao mercado de trabalho. Na maioria dos casos, eles investem no próprio negócio.

Para especialistas, a volta desses profissionais ao mercado de trabalho pode contribuir para a transmissão de experiência a outro trabalhadores a para qualidade de vida dessas pessoas, além de contribuir para o aumento de receita, quando os negócios deslumbram oportunidades.

Segundo o economista e presidente do Conselho Regional do Economia (Corecon-AM), Nelson Azevedo, quando a pessoa se aposenta, embora muitos contribuam pelo teto máximo, essa aposentadoria não chega a um valor de R$ 5 mil, diferente do funcionalismo público e outras categorias do gênero, seja de qualquer esfera, Legislativo, Executivo ou Judiciário, que levam a integralidade do salário, que para o economista não é algo justo.

“Quando essas pessoas se aposentam no melhor da sua experiência, vão procurar obter uma renda extra, até pelo fato de não conseguir sobreviver com aquela aposentadoria pequena”, diz o economista.

Entretanto, Azevedo explica que, quando o aposentado está pelo teto máximo, o indivíduo não pode trabalhar pelo serviço público por não poder receber duas vezes da mesma fonte. Então, segundo ele, os indivíduos que se aposentam pelo serviço público assessoram a

iniciativa privada.

Outra forma, que pode contribuir na qualidade de vida do indivíduo aposentado e melhorar a sua receita é a possibilidade de empreender o seu próprio negócio. O presidente do Corecon-AM, explicou que essas pessoas que optam em abrir o seu próprio negócio contribuem com a economia do Estado.

Vitalidade

Olivar Bezerra, 72, já se aposentou, mas ele afirma que não gosta de ficar parado e, por este motivo, ele resolveu atuar como representante comercial. “Eu fiquei um período parado, mas não fez sentido para mim, por este motivo voltei a trabalhar”, conta.

O aposentado Giovanni Hida, 57, resolveu procurar um lugar tranquilo para morar, então se mudou para o município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Lá, o aposentado decidiu investir no sonho de produzir artesanato como forma de hobby.

Entretanto, o negócio dele acabou chamando a atenção das pessoas que, que passaram a comprar os produto. “Se eu fosse me dedicar ao negócio, teria uma renda extra no fim de cada mês de R$ 1 mil, mas eu faço, no momento, para preencher o tempo vazio”, afirma Hida.

Por sua vez, o servidor público aposentado pela Previdência Social, Agnaldo Brelas, 57, explica que optou por trabalhar mesmo depois de ter “pendurado as chuteiras”. “Voltei porque não tinha outra atividade paralela e para manter a mente ocupada”, explica o aposentado.

Henderson Martins

EM TEMPO