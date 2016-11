Aposentados já podem consultar o valor do 13º

A segunda parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já aparece nos extratos de pagamento de parte dos aposentados. Como o órgão começou a gerar a sua folha de pagamentos na quarta-feira (16), muitos segurados com direito à gratificação de Natal já conseguem saber, pela internet, exatamente qual será o valor do bônus, confirmou a Previdência.

Para quem não conseguir fazer a consulta nos próximos dias, a Previdência informou que todos os extratos estarão disponíveis até o próximo dia 24, quando o valor começará a cair nas contas dos beneficiários.

Para aqueles que já recebiam benefício no início do ano e têm renda mensal de até R$ 1.903,98, o valor da segunda parte do 13º corresponde à metade do salário. Segurados que ganham acima desse valor terão desconto do Imposto de Renda.

Aposentados e pensionistas a partir dos 65 anos são isentos até R$ 3.807,96. Os extratos detalham os descontos do Imposto de Renda, se houver, da primeira parcela do 13º, que já foi paga, de eventuais empréstimos consignados e outras dívidas com débito no benefício.

Como fazer

A consulta pode ser realizada pela internet, no site do INSS (www.inss.gov.br). Para acessar as informações, o segurado deverá ter em mãos os números do benefício e do CPF, além de informar o seu nome completo e a data de nascimento. Clique na opção ‘Extrato de pagamento’, sob ‘Serviços do INSS’, no lado esquerdo da tela. Clique em ‘emitir extrato’ na tela seguinte, informe seus dados e prossiga para obter o extrato.

Clayton Castelani

Folhapress