Aposentados e pensionistas aderem à prática de atividades físicas

Trinta novos alunos vão reforçar o grupo de pessoas da terceira idade que fazem atividades físicas em Manaus. Esse foi o número de inscritos na manhã desta sexta-feira (24), na Manaus Previdência, durante a entrega do contracheque aos aposentados e pensionistas do município.

Entre as atividades estão: caminhada orientada, alongamento e dança que a previdência municipal vai proporcionar aos segurados, a partir de março, em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). Os interessados podem obter maiores informações sobre as ações por meio do call center da previdência: (92) 3186-8000.

E para dar uma amostra aos novos alunos sobre o que significa o exercício para o corpo, a professora Alessandra Moreira realizou uma sessão de alongamento e demonstrações de alguns movimentos para uma turma empolgada e disposta a experimentar a novidade.

“Tenho 43 anos, já ministrei aula às 6h30 de hoje homenageando o período carnavalesco e olha como estou disposta”, disse para a turma, justificando estar usando uma fantasia de Mulher Maravilha.

O diretor-presidente da Manaus Previdência, Marcelo Magaldi, disse que a quantidade de adesão surpreendeu para uma única manhã de inscrição.

“Superamos os 50% das vagas oferecidas e após o carnaval, acreditamos que mais segurados vão se interessar pelas atividades”, disse.

O número inicial de participantes está limitada em 50 pessoas, mas que as vagas poderão aumentar à medida que novas atividades forem acrescidas.

DSTs

O cuidado com a saúde em relação à prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), além da Aids, também foi outro tema ministrado aos aposentados e segurados. A palestrante Adriana Sanches, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), enfatizou os sintomas e consequências das doenças, lembrando que o melhor tratamento é a prevenção. “E para isso, o uso de preservativos é o mais recomendado para evitar o contágio”. Ao término, os segurados receberam preservativos, doados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os segurados também tiveram acesso a serviços como corte de cabelo, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, exposição de artesanato e café da manhã. O próximo dia de entrega de contracheque será no dia 24 de março, uma sexta-feira.

Com informações da assessoria