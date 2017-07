Aposentado é preso por pagar R$ 20 para crianças e adolescentes em troca de sexo

Os familiares de José Antônio já desconfiavam que ele estava cometendo o crime – Ana Sena

O aposentado José Antônio Brito, 58, foi preso na manhã desta terça-feira (25), acusado de pagar para crianças e adolescentes o valor de R$ 20 em troca de sexo e outros atos libidinosos. A prisão ocorreu na casa do acusado, no loteamento Campo Dourado, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Segundo as investigações, José vinha estuprando um adolescente de 15 anos desde que a vítima tinha 10 anos. O acusado é investigado ainda por ter estuprado mais três adolescentes, onde o aposentado pagava entre R$ 10 a R$ 20, além de bombons, para praticar os crimes.

À imprensa, José Antônio alegou inocência e negou que tenha qualquer envolvimento com adolescentes. “Eu jamais fiz isso que estão me acusando. Sou um homem casado e de família. Estão levantando falso testemunho contra a minha pessoa”, disse.

Conforme a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), funcionários da escola onde o adolescente estudava desconfiaram da relação entre a vítima e o aposentado, que pegava carona todos os dias, mas não tinha nenhum vínculo familiar com ele. Desde então, os policiais iniciaram uma investigação que durou cerca de dois meses, onde a vítima foi ouvida. No primeiro momento, o adolescente negou que tenha sido estuprado, mas ao passar por um atendimento psicossocial, o estudante confessou que vinha sendo abusado desde os 10 anos.

“O adolescente relatou que foi atraído pelo valor que o acusado pagava para praticar os atos libidinosos com ele. Quanto mais alto era o pagamento, mais grave eram os abusos sexuais cometidos por José Antônio. O acusado aliciava suas vítimas, sempre meninos de idade entre 9 a 15 anos, idades em que a vítima não entende que está sendo violada”, disse.

Mais vítimas

A delegada disse ainda que existe a possibilidade de mais adolescentes terem sido violentados pelo acusado durante esses anos. Um dos motivos dos adolescentes não denunciarem o caso era porque tinham vergonha de falar sobre o crime. Sem contar, que havia a relação com o dinheiro que recebiam do aposentado.

“O laudo do exame de conjunção carnal feito no adolescente comprovou que os abusos eram constantes e que aconteciam há muito tempo. Durante o depoimento, os meninos citavam outras vítimas e, assim, fomos interrogando cada um deles e comprovando a culpabilidade do acusado. Temos informações que alguns familiares do aposentado já desconfiavam que ele vinha praticando esses crimes”, afirmou Juliana.

O aposentado foi autuado em cumprimento a mandado de prisão por favorecimento a prostituição de adolescente e estupro de vulnerável.

Ana Sena

EM TEMPO