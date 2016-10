Aposentada doa 800 livros para paróquia em Manaus

Com 78 anos de idade, sendo mais de 30 deles dedicados ao catolicismo, a aposentada Ivete dos Santos Alves decidiu pôr em prática o sonho de fazer algo a mais pelo próximo e resolveu doar mais de 800 livros para a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, situada na avenida Silves, bairro Raiz, Zona Sul. Os livros serão destinados a uma biblioteca, que vai beneficiar toda a comunidade católica do bairro.

De acordo com Ivete, os títulos são todos religiosos e vão desde catequese até a filosofia. A aposentada explica que a ideia de criar uma biblioteca dentro da igreja para a comunidade surgiu após uma viagem que ela fez à Itália. Na viagem, ela percebeu que a maioria das paróquias tinha uma biblioteca para a comunidade. “Eu tinha muitos livros em casa e, como estou com a idade avançada, achava que devia doar antes de partir, porque se não eu ia partir e os livros seriam jogados fora, não seriam aproveitados. Um dia, fiz uma viagem para a Itália e vi que nas comunidades, nas capelas, havia algumas com bibliotecas para a comunidade e o público em geral que quisesse se aprofundar na religião. Fiquei entusiasmada e quando voltei para Manaus lancei a ideia”, conta.

Integrante das Irmãs Paulinas, a aposentada aproveitou a visita da coordenadora da Livraria Paulinas em Manaus e contou sua ideia. Após ter a aprovação e incentivo, Ivete conversou com o padre da paróquia que frequenta e ele cedeu o espaço para a biblioteca comunitária. “Nós temos mais de 800 livros, a maioria doados por mim. Mas cheguei a receber a doação de uma senhora que trouxe um pouco mais de 50 livros. A própria Livraria Paulinas doou alguns livros. Tem livro de autoajuda, catequese, filosofia, sociologia, mariologia, várias coisas, e também documentos da igreja”, informa.

A inauguração da biblioteca comunitária ainda não tem uma data precisa. Segundo Ivete, o local é bastante quente e ainda falta a instalação de um condicionador de ar. Após a inauguração do espaço, ela pretende lançar uma campanha na comunidade para que outras pessoas possam doar mais livros. “O funcionamento da biblioteca é para toda a comunidade que quiser participar. A gente vai ter um fichário todo catalogado, que já está montado. As pessoas vão poder levar o livro para casa, pois tudo ficará documentado, dia que levou, quando tem que devolver, telefone de contato. Eu acho essa ideia muito boa, porque são livros fáceis de ler, não são muito cansativos”, comenta.

Ideia aprovada

Na comunidade, muitas pessoas ainda não sabem da novidade, mas ao serem questionadas sobre o que acham da biblioteca comunitária, afirmam que será bem-vinda. É o caso da dona de casa Júlia da Silva, 30, que é católica e gostou da iniciativa. “Eu acho ótimo ter uma biblioteca voltada para assuntos católicos na paróquia do bairro. É importante porque a comunidade vai ter onde buscar conhecimento religioso”, salienta.

A autônoma Soraia Costa, 29, também aprova a ideia e acredita que o projeto tem tudo para dar certo. “Eu acho interessante ter uma biblioteca dentro da igreja. Acredito que isso aproxima a comunidade ainda mais da igreja. Outras paróquias deveriam copiar essa iniciativa”, opina.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO