Aposentada, Daiane dos Santos visita Manaus

Não tem como falar de ginástica artística sem citar o nome de Daiane dos Santos, que brilhou em três Olimpíadas, e ficou conhecida após a apresentação no Mundial de Anhaheim, nos Estados Unidos, onde conquistou o primeiro título feminino da ginástica artística após encantar aos jurados ao som de “Brasileirinho”.

Depois de 13 anos de carreira, Daiane se aposentou e hoje vem se dedicando à projetos sociais e esportivos. Na parte social, ela atua como uma das fundadoras e palestrantes do projeto Furnas Educa, que esteve em Manaus entre os dias 25 e 26 de agosto, e tem como objetivo conscientizar crianças de escolas públicas em todo o país sobre questões relacionadas ao meio ambiente.

“Eu sempre fui envolvida com projetos sociais e questões ambientais, e poder vim a Manaus com o Furnas Educa é uma enorme gratificação para mim, pois aqui é o lugar com maior fauna e flora do mundo. Vim aqui e trazer novos conhecimentos para essas crianças é algo único e muito representativo em minha carreira como palestrante ambiental”, disse.

Já na parte esportiva, Daiane é idealizadora do projeto ‘Brasileirinhos’ na Vila Olímpica do Rio de Janeiro (RJ), onde abre as portas para jovens e crianças que tenham o sonho ser ginastas artísticas assim como ela.

“O projeto foi idealizado por mim, mas conta a ajuda de várias pessoas como a ex-ginasta Renata Borges. Fico muito feliz com este projeto que já conta com mais de 100 inscritos todos os anos”, declarou Daiane que também é professora do projeto e pretende investir mais no ramo da educação física.

Fora das disputas, este ano ela marcou presença na Olimpíadas da Rio 2016 de forma diferente, e foi a comentarista oficial de uma das redes de televisão patrocinadoras do evento. A presença nos Jogos a cativou muito e ela declara que vibrou com as conquistas que a ginástica artística obteve no mundial.

“Não posso falar muito, mas vibrei sim com a conquista do Diego Hypolito e do Artur Nory. As meninas também foram muito bem representadas e a Flávia (Saraiva) conseguiu ficar entre as seis melhores do mundo. Foram grandes conquistas e nos próximos Jogos eles tem grandes capacidades de levaram o ouro”, vislumbrou.

Sonho de ser mãe

Poucos sabem, mas a ex-ginasta Daiane dos Santos se aposentou em 2012 para se dedicar a vida pessoal, e tem um grande sonho, que é o de ser mãe. Em entrevista a equipe do PÓDIO, ela declarou que os planos não mudaram, mas que foram adiados após a separação que teve no início do ano, com o lutador de MMA, Ramon Martins.

“Não mudei meus planos, penso sim em ter filhos, mas no momento não tenho como realizar este sonho pelo fato de eu estar solteira, mas nada como o tempo para nos dizer se poderei concretizá-lo”, declarou Dayane que sonha em ter dois filhos.

Por Wal Lima