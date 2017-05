Após um mês, morte de cantor amazonense permanece misteriosa

Nesta segunda-feira (29) completou um mês do assassinato do cantor e dentista amazonense Melvino de Jesus Junior, 42, vocalista do conjunto “Junior e banda”, sem que as autoridades tenham conseguido solucionar o crime. O artista foi assassinado a tiros no município de Codajás (distante 240 KM de Manaus) na noite do dia 29 de abril, logo após uma apresentação na Festa do Açaí.

Ele chegava ao hotel em que estava hospedado quando foi alvejado. Além de Melvino, outros três músicos ficaram feridos, mas sem risco de morrer.

Apesar de afirmar que as investigações estão “avançadas”, a Polícia Civil não confirmou até agora se já encontrou os suspeitos de envolvimento no crime ou se, ao menos, eles foram identificados. Não foi divulgado, também, se o inquérito policial foi encerrado ou se as equipes de investigação vão pedir extensão do prazo para conclusão, uma vez que há o prazo de 30 dias para fechamento do caso.

Por telefone, tentamos contato com a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O secretário Sérgio Fontes informou que precisaria atualizar a situação para responder à demanda da reportagem, só que somente nesta terça-feira (30). Enquanto, pela PC, o delegado Mariolino Brito, responsável pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI), confirmou o status de “avançadas” para as investigações, mas informou que maiores detalhes estão com a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestros, mas a reportagem não conseguiu contato com o delegado responsável.

Relembre

Após a morte de Melvino, diversos boatos sobre a autoria do crime correram pelas redes sociais. Algumas informações diziam que o crime seria passional, o que não foi confirmado até o momento pela equipe da Polícia Civil, que investiga o caso. À época, o delegado Mariolino Brito, destacou que a polícia trabalhava com diversas possibilidades. Testemunhas chegaram a cogitar a participação de policiais militares na execução, o que também não foi confirmado pelo delegado.

“O que sabemos de concreto é que ele estava andando de mãos dadas com uma mulher, momento antes do crime. No mais, são somente especulações. Não temos como afirmar se foi passional ou não. Algumas pessoas chegaram a falar que homens da PM teriam dispararam os tiros contra o cantor. Estamos na fase de investigação. Essa moça que estava com ele será ouvida em breve. Mas, tudo é possível”, disse Mariolino na ocasião.

