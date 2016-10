Após triunfo fora de casa, Aderbal Lana destaca garra e profissionalismo dos atletas

O Rio Negro venceu por 2 a 1 o São Raimundo, no estádio da Colina, na tarde desta quarta-feira (12). O confronto foi válido pela 13ª rodada do campeonato amazonense 2016. O meio-campista Rian e o atacante Branco assinalaram os gols da vitória rio-negrina. Logo após o triunfo do ‘Galo da Praça da Saudade’, o técnico Aderbal Lana exaltou o trabalho do grupo e garantiu que seu time está vivo na briga pela classificação ao ‘mata-mata’.

“Meus atletas se destacaram nessa vitória sobre o São Raimundo. Em principal, a garra e o profissionalismo foram fundamentais para a soma dos três pontos. Temos bons valores individuais. Nosso preparo físico pode até não ser um dos melhores, mas temos bons valores individuais. Precisamos usar a inteligência tática e a sabedoria, pois, assim nós iremos brigar de igual para igual nesta competição”, disse o técnico, que dirige o Rio Negro desde o início do campeonato.

Ainda na beira do gramado do estádio da Colina, o treinador falou do posicionamento e comportamento da equipe dentro das quatro linhas.

“Os jogadores vêm se dedicando ao sistema tático que foi implantado. Todos fazem suas determinadas partes dentro de campo”, disse o comandante que já faturou nove títulos estaduais, seis pelo Nacional e três pelo São Raimundo.

Números

O Rio Negro ocupa quinta colocação da primeira fase do estadual. O ‘Galo’ somou 12 pontos em 11 jogos disputados. Foram três vitórias, três empates e cinco derrotas. O saldo de gols rio-negrino é de três gols negativos. Para sonhar com a vaga nas semifinais do barezão, o time depende somente de suas próprias ‘pernas’. Caso vença o líder ‘Rolo Compressor’, no sábado (15), mesmo que o São Raimundo vença o Nacional Borbense em Borba, o time da Praça da Saudade ficará entre os quatro melhores.

Reapresentação

O elenco do ‘Galo’ retornou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (13), no ginásio da sede do clube. As atividades regenerativas foram dirigidas pelo preparador físico Pedro Perez. O grupo visa o duelo contra o Fast, pela 14ª e última rodada da primeira fase do estadual, em jogo marcado para o próximo sábado, no estádio Roberto Simonsen (Sesi), na Zona Leste de Manaus.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO