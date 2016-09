Após três décadas, Waldir Santana deixa de ser pajé do Caprichoso; surpreendendo sócios e torcedores

Parintins (AM) – Após mais de 30 anos de dedicação, Waldir Santana resolveu deixar o posto de item oficial como pajé do boi-bumbá Capricho, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A notícia foi confirma na tarde desta terça-feira (27) pelo presidente da associação folclórica, Babá Tupinambá.

Por telefone, Waldir Santana disse para o EM TEMPO Online que sua decisão foi pensada e que vai continuar colaborando com o bumbá e o atual presidente. Ele lembrou que, ao todo, sua história com o Caprichoso tem mais de 30 anos.

“Comecei no bumbá quando eu tinha 15 anos e muito antes de ser pajé eu tinha o meu QG”, disse, referindo-se ao local onde se faz as alegorias e fantasias do boi.

Em nota, Babá Tupinambá agradeceu o trabalho e o empenho do artista ao longo de 35 anos de atividades.

O presidente disse que haverá uma programação especial para a despedida o pajé que o Caprichoso deverá fazer um concurso para escolher o sucessor de Santana.

Amanhã, o artista estará no programa ‘Agora Parintins’, da TV EMTEMPO/SBT, do grupo Raman Neves de Comunicação, para falar de sua saída do bumbá.

Por Tadeu de Souza