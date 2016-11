Após tragédia, companhias remarcam de graça voos para a final da Copa do Brasil

As companhias aéreas Gol, Latam e Azul vão permitir que torcedores do Atlético-MG e Grêmio remarquem gratuitamente as passagens aéreas compradas para assistir à final da Copa do Brasil. Para conseguir o benefício, será preciso apresentar o ingresso da partida.

O jogo ocorreria nesta quarta-feira (30), em Porto Alegre, mas foi cancelado após o acidente aéreo que matou pelo menos 75 pessoas na Colômbia. Entre as vítimas, estava a delegação da Chapecoense e jornalistas brasileiros.

A final da Copa do Brasil foi remarcada para o dia 7 de dezembro. A CBF decretou luto de sete dias e também suspendeu rodada final do Campeonato Brasileiro, que ocorreria no próximo domingo (4).

Veja abaixo as regras de cada companhia para remarcar a passagem.

Latam

A remarcação é válida para bilhetes com origem ou destino em Porto Alegre nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro de 2016. Para solicitar a mudança, os clientes devem apresentar o ingresso válido para o jogo do dia 30 de novembro ao Fale com a Gente (0800-123-200 ou www.latam.com) ou em uma das lojas da LATAM nos aeroportos do país.

O que é possível fazer

– Alterar a data da viagem para até 15 dias do voo original, mantendo a mesma origem e destino, de acordo com a disponibilidade

– Trocar a data da viagem para além de 15 dia do voo original, sujeito a diferença de tarifas e validade do bilhete

– Viajar para outra origem e/ou o destino da viagem, sujeito a diferenças de tarifas e validade do bilhete

Gol

Pelo Twitter, a companhia informa aos passageiros que é possível remarcar a passagem com o número localizador do voo e a cópia do ingresso para o jogo. O benefício não é válido para quem já voou o primeiro trecho de uma passagem ida e volta.

A empresa também atende os passageiros por mensagem direta no Twitter, pelo Facebook e no telefone 0800 704 0465

Azul

– A Azul está fazendo a remarcação sem custos ou cancelamento com reembolso integral das passagens de Clientes que iriam a Porto Alegre para o segundo jogo da final da Copa do Brasil.

– Os clientes podem entrar em contato por meio dos números: 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais regiões).

Folhapress