Após ter terreno invadido, homem trava luta corporal com infrator e é morto a pauladas na Zona Norte

José Fernandes da Silva, 48, foi morto na noite de sábado (16), após brigar com um invasor no terreno da casa onde residia, localizada no ramal Peri, na comunidade Paraíso Verde, bairro Lago Azul, na Zona Norte.

De acordo com a polícia, a vítima e a esposa estavam em casa, quando avistaram pela janela um homem, ainda não identificado, no terreno de sua propriedade.

Ainda segundo a polícia, José teria pegado um terçado e foi de contra ao invasor, que pegou um pedaço de madeira. Os dois começaram a brigar e, na ocasião, o infrator bateu várias vezes com a madeira na cabeça de José, que veio a falecer com os ferimentos.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Com informações de Naritha Migueis