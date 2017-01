Após ter a casa assaltada, homem é morto na Zona Sul

Thiago Saldanha Pereira, 29 anos, foi morto com nove tiros em frente a própria casa, na rua Esperança, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul.

De acordo com vizinhos da vítima, o crime foi por volta das 21h. O homem que fez os disparos fugiu a pé do local. O motivo do crime ainda é desconhecido pela polícia.

Um morador da rua onde aconteceu o crime informou que na madrugada de domingo a casa de Thiago havia sido assaltada.

“Homens invadiram o local pelo portão da frente enquanto a família toda dormia. Essa não é a primeira vez que tentam roubar a casa deles. Dessa vez os ladrões deixaram a casa toda revirada e levaram vários objetos”, informou o vizinho de Thiago que não quis ter o nome divulgado.

Parentes de Thiago o levaram em um taxi até o SPA da Zona Sul. De lá a vítima foi encaminhada ao Hospital João Lúcio, no Coroado.

A enfermeira plantonista informou que Thiago já chegou em coma ao pronto-socorro e que morreu antes de passar por uma cirurgia.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO