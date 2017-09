Após tentativa de assalto, adolescente é morto e policial fica ferido em troca de tiros no Novo Israel

Tentativa de assalto no restaurante Xiado da Panela, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, acabou na morte de um adolescente e um policial ferido na noite deste sábado (2).

De acordo com testemunhas, o policial identificado como Waldick Marques e Oliveira da 26a. Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi baleado durante a tentativa de assalto, após criminosos invadirem o restaurante onde ele estava. A dupla pretendia roubar a moto do policial, que reagiu e trocou tiros com os assaltantes. Os criminosos conseguiram atingir a perna, a mão e o tórax do militar.

Socorrido, o policial foi encaminhado ao Hospital Delphina Aziz e transferido posteriormente para o Pronto Socorro 28 de Agosto. O quadro do policial é estável e não corre risco de morte.

Leia mais: “Operação Delivery” prende quadrilha especializada em roubo de veículos no AM

Adolescente morto



O adolescente mesmo baleado ainda conseguiu correr para a rua Arthur Neto, onde entrou numa casa e fez uma família de refém. Minutos após entrar na residência, o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu no pátio da casa.

“Eu e alguns vizinhos estávamos conversando na calçada, quando os disparos começaram. Começou uma correria e os caras que haviam baleado o policial, mesmo feridos, tentaram fugir. Durante a ação de fuga, o adolescente viu uma casa aberta e entrou. Ele ainda ameaçou a família, mas depois caiu morto no chão”, relatou um morador que não se identificou.

Nota da Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que, após o policial militar Waldick Marques de Oliveira, deixar o serviço, abordou dois assaltantes que estavam agindo na rua Santiago Dantas, bairro Novo Israel, no restaurante Xiado da Panela, quando dois infratores tentaram lhe roubar a moto. Na ocasião, houve troca de tiros e o adolescente infrator, atingiu o policial a tiros. Após também ser alvejado, morreu no local. O comparsa conseguiu fugir. O policial militar foi atingido por três tiros na região do abdômen, braço e ombro. A Polícia Militar, por meio da Diretoria de Promoção Social (DPS), está acompanhando o militar, que, internado, não corre risco de morte”.

Leia mais:

Homem é morto com tiro de espingarda ao tentar invadir casa de morador no Puraquequara

Agentes da Umanizzare são presos por levarem celulares para UPP

Homem desaparece em rio após colisão entre embarcações no AM