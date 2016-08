Após temporal, moradores de bairros da Zona Centro-Oeste reclamação de oscilação na energia elétrica

Um dia após o temporal que comprometeu 12 alimentadores de energia elétrica, resultando na interrupção de luz em vários bairros de Manaus, moradores da Redenção, Conjunto Ajuricaba e Alvorada, Zona Centro-Oeste, continuam com oscilação na energia. Além do problema da falta de energia elétrica, alguns moradores chegaram a relatar prejuízos em eletrodomésticos.

Foi o caso do comerciante Antônio Santos, 34, morador da rua Bagé, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste, que teve o televisor danificado após a forte temporal. “Após a queda brusca de energia a minha televisão começou a apresentar problema e agora não está mais ligado. Eu ainda não entrei em contato com a Eletrobrás Amazonas Energia, mas pretendo sim buscar os meus direitos”, disse.

Na rua 10, do conjunto Ajuricaba, os moradores também reclamam da falta de energia elétrica. Na casa da aposentada Maria Augusta Costa, 70, a luz estava indo e vindo em curtos espaços de tempo. “Está até parecendo aqueles pisca-piscas de Natal, meu medo é que por conta disso, algum eletrodoméstico acabe danificando. Meu filho já ligou para a Eletrobrás Amazonas Energia e eles disseram que o problema vai ser resolvido até o final do dia de hoje (ontem), vou esperar”, comentou.

Em nota a Eletrobras Amazonas Energia informou que as equipes de técnicos e eletricistas estão trabalhando desde a tarde de quarta-feira realizando manutenções na rede elétrica devido aos estragos causados pelos ventos de até 80 km/h atingiram a cidade de Manaus. Houve ocorrências de queda de árvores e objetos arremessados nas redes de distribuição que causaram o rompimento de cabos e defeitos em transformadores, levando ao desligamento de 12 circuitos alimentadores, afetando diversos bairros da cidade, principalmente, Armando Mendes, Dom Pedro, Alvorada, Educandos, Redenção, Avenida do Turismo, Distrito Industrial, BR 174, Centro, Adrianópolis, Cachoeirinha, Colônia Oliveira Machado, Aleixo, Japiim.

Conforme a Eletrobras, neste momento, não há ocorrência de grande proporção nos bairros citados e adjacências. Há registro de casos menores que estão em mobilização. Foram restabelecidos até o momento 70% das ocorrências, e ao longo do dia serão restabelecidos outros 20%. O residual de 10% dos consumidores até o dia de hoje (26).

A Distribuidora disse ainda, que reforçou o número de equipes de atendimento emergencial para reestabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas no tempo mais breve possível.

