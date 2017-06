Após sucesso de público em primeiro show, MC Kevinho retorna à Manaus

Esta é segunda vez que o MC Kevinho vem à Manaus-Divulgação

Em abril, MC Kevinho esteve em Manaus pela primeira vez, e o show foi uma verdadeira “explosão” com recorde de público. No próximo dia 06 de agosto, ás 18h, o ‘rei da sarrada’ volta a cidade trazendo seus hits: “Olha a Explosão” e “O Grave Bater”. Nessa mesma noite, George Silva, o “Japa”, Ricardinho Cedraz e os músicos do Forró Ideal também sobem ao palco para gravar o mais novo DVD da banda, o 5º da carreira. O registro ao vivo comemora cinco anos de trajetória e o sucesso da turnê que passou por diversas cidades do Norte do país.

O local escolhido para a gravação foi o estacionamento do Shopping Manaus Via Norte, que fica na avenida Arquiteto J. H. Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Os ingressos do 1º lote custam R$ 30 (pista), R$ 40 (front stage), R$ 50 (Área VIP) e estão à venda nas lojas Rommanel (Shopping Manaus Via Norte), Ótica Veja (Eduardo Ribeiro e Millenium Shopping), MG Surf (Shopping Cidade Leste, Lj. 217 – Térreo) e na bilheteria do balneário Banho de Cascata. Mais informações podem ser obtidas pelos números (92) 99392-0549 e 99139 – 9423.

Neste mês, o Forró Ideal dá início à turnê por cidades do interior do Pará. As apresentações serão realizadas em Santarém, Itaituba, Mojuí dos campos, Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Juruti, Terra Santa, entre outras. Com duas horas de duração, o show reúne os grandes sucessos da banda como “Sou fiel” e “Rala o bumbum no chão”. Essas músicas estão garantidas no repertório do DVD, que terá ainda outras cinco composições inéditas dos próprios vocalistas.

Popularidade

A popularidade de MC Kevinho também reflete em seus vídeos. O mais recente, “O Grave Bater”, lançado em março último. Foram mais de 10 milhões de visualizações só nas primeiras 24 horas, chegando a ficar em 1º lugar no ranking de vídeos em alta no YouTube Brasil. Hoje o vídeo já soma mais de 185 milhões de visualizações.

O hit “Olha a Explosão” ganhou até versão com Wesley Safadão. O vídeo teve mais de 3,5 milhões de visualizações nos primeiros dias. Os vídeos de Kevinho estão sob o comando da produtora KondZilla, a mais popular no meio do funk atualmente. A empresa já dirigiu vídeos de Karol Conka, Omulu, Tati Zaqui e Ludmilla.

