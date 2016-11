Após ser transferido para cela comum, Mouhamad consegue na justiça retorno para cela especial no CPE

Em cela comum desde do dia 17 deste mês, o médico Mouhamad Moustafa retornou para o Comando de Policiamento Especial (CPE), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, onde está em uma cela especial. A transferência foi realizada na noite deste sábado (19) e autorizada pela juíza federal plantonista, Rossana dos Santos Tavares.

Na última quinta-feira, Mouhamad foi transferido para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e, logo em seguida, para a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), onde permaneceu até este sábado (19), quando conseguiu a decisão favorável para o retorno.

Mouhamad Moustafa é apontado como líder de uma organização criminosa que desviou mais de R$ 321 milhões dos cofres públicos – que seriam destinados para a saúde do Amazonas. Ele foi preso em setembro desde ano, na operação ‘Maus Caminhos’, deflagrada pela Polícia Federal em Manaus e em outras cidades brasileiras. Desde lá, seguia preso no CPE. Entretanto, no dia 11 de novembro, a juíza Ana Paula Serizawa Silva Podedworny, da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal, aceitou o pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e determinou a transferência do médico para o sistema prisional comum. Fato que foi efetivado no dia 17 de novembro.

De acordo com o responsável pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Cleitman Coelho, Mouhamad foi transferido novamente para o CPE porque corria risco de morte dentro dos presídios comuns do Estado.

“Incialmente ele foi levado para o CDPM, mas quando chegou na unidade houveram algumas informações que os presos tentariam alguma coisa contra a vida dele. Então, ele foi transferido para a UPP. Lá também houve umas conversas que os presos poderiam fazer alguma coisa para matá-lo dentro do presídio. Por esse motivo, ele foi trazido novamente para o CPE” disse o tenente-coronel.

Cleitman Coelho também informou que a permanência de Mouhamad no CPE é passageira. Ele deve ficar no local até que a Secretaria de Administração Penitencia (Seap) encontre um lugar ‘seguro’ para ele ficar.

“Ele ficará no CPE por pouco tempo. O secretario da Seap, Pedro Florêncio, pediu para Mouhamad ficar no batalhão até encontrar um lugar que ele possa ficar em segurança, Ainda mais que temos uma decisão judicial pedindo a transferência dele para um presido comum. Então ele não pode ficar por muito tempo, mas não podemos deixar uma pessoa correr risco de morte. Até a segunda ordem, ele fica no CPE. Ele está na mesma cela que antes, junto com o ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira de Oliveira”, concluiu Cleitman Coelho.

‘Maus Caminhos’

A operação ‘Maus Caminhos’ foi deflagra pela Policia Federal em Manaus e outras cidades brasileiras e teve o objetivo de desmantelar um esquema criminoso que desviava verbas da saúde do Estado.

Na ocasião foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, quatro mandados de prisões temporárias, três mandados de condução coercitiva, 40 mandados de busca e apreensão, 24 mandados de bloqueios de bens e 30 mandados de sequestros de bens foram cumpridos.

Segundo a PF, as fraudes iniciaram após uma vistoria da Controladoria Geral da União (CGU) sobre o repasse de verbas do Fundo Estadual de Saúde para a organização social Instituto Novos Caminhos (INC), que pertence ao médico e empresário Mouhamad Moustafa.

Conforme a polícia, o INC era utilizado como forma de burlar processos de licitação para a contratação direta de empresas terceirizadas que prestam serviços de saúde.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO