Após ser resgatado em Coari, filhote de peixe-boi será trazido para Manaus

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) recebe hoje, às 17h20, no Terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus, um filhote de peixe-boi vindo de Coari (distante 362 km da capital). O animal foi encontrado por um ribeirinho no rio e estava sendo mantido na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Coari em um tanque de mil litros.

O peixe-boi filhote tem cerca de um metro e peso estimado em 20 kg. A secretaria em Coari solicitou o resgate e o transporte do mamífero para Manaus, para que pudesse ser reabilitado. A Associação Amigos do Peixe-boi (Ampa) acionou os técnicos do Ipaam para realizar a tarefa e vai ficar responsável por cuidar do animal.

O Ipaam solicitou parceria da Petrobras em Coari para a realização do transporte aéreo do filhote para Manaus em avião fretado. O animal debilitado deve ser trazido no colo, enrolado em uma toalha molhada para evitar rachaduras na pele.

O animal deve ser encaminhado para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA).

Com informações da assessoria