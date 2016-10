Após ser preso por posse de pornografia infantil, ator de ‘Glee’ é acusado de estupro

O ator Mark Salling, que interpretou Puck no seriado ‘Glee’, é acusado de ter estuprado uma mulher de 22 anos. O ator está sendo investigado pela polícia americana, informou o site ‘TMZ’.

O crime teria acontecido há quatro anos, quando a vítima ainda namorava Salling.

De acordo com o depoimento da jovem, o ator a obrigou a fazer sexo mesmo após ela ter dito que não queria. A reportagem do site americano procurou a assessoria do astro, mas não obteve resposta.

Em 2013, ele foi denunciado por outra ex-namorada. Na ocasião, Salling teria agredido a companheira e forçado sexo sem preservativo.

Pornografia infantil

Esta não é a primeira vez que o nome de Mark Salling está envolvido em um escândalo sexual. Ele foi preso em 2015 por posse de pornografia infantil. Seu julgamento estava marcado para julho deste ano, mas foi adiado após ele trocar de advogado.

Salling sumiu das redes sociais. Sua última postagem, cheia de críticas de seus seguidores, foi em abril deste ano.

Folhapress