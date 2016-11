Após ser preso com arma, homem confessa que iria explodir casa de PM a mando de facção criminosa

O ex-presidiário Antônio Gleimson Montenegro Lima, 26, foi preso na madrugada desta segunda-feira (28), na esquina da rua José Miranda Coelho, antiga avenida Tapajós, no bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de ser contratado por integrantes de uma facção criminosa para jogar três dinamites na residência do sargento Monteiro Filho, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo o próprio preso, ele receberia R$ 5 mil pelo serviço. Antes de fazer a ação criminosa, o homem foi preso em atitude suspeita dentro de um bar. Ele estava companhia de outros homens. Com ele a polícia apreendeu um revólver calibre 38, quatro munições e uma porção de cocaína.

Ao ver a viatura da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Antônio saiu do local correndo e foi em direção a uma ponte. Ele arremessou o revólver no igarapé, mas acabou preso.

O homem já responde por um homicídio tentado no ano de 2013. Antônio foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e teria confessado a trama contra o policial. Questionado pela equipe de reportagem, ele preferiu não fazer comentários. O nome da facção também não foi revelado.

Portal EM TEMPO

Colaborou Luís Henrique Oliveira