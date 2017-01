Após ser perseguido, comerciante é morto com 10 tiros na Zona Oeste

O comerciante Júlio César Arcanjo Gomes, 36 anos, morreu na noite desta terça-feira (24), no Hospital 28 de Agosto, após ser atingido com 10 tiros por volta das 18h30 na avenida Laguna, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) o comerciante estava em um veículo modelo EcoSporte de cor cinza e era perseguido por dois homens em uma motocicleta.

A vítima perdeu o controle do veículo e colidiu com outra motocicleta que estava estacionada na rua, foi aí que os suspeitos fizeram os disparos que mataram o comerciante.

Os suspeitos fugiram do local sem ser identificados. Policias da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas, mas não localizaram a dupla.

Ainda segundo informações da polícia, populares que estavam na região onde o crime aconteceu chegaram a socorrer Júlio César o levaram até o pronto-socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

O corpo da vitima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os familiares ainda não prestaram esclarecimento à polícia e a DEHS abriu deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO