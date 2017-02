Após ser agredida, mulher joga thinner em marido e ateia fogo

Uma mulher, de 38 anos, ateou fogo no próprio marido após ele agredi-la com socos. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (26), no município de Presidente Figueiredo (a 117 Km de Manaus).

De acordo com a equipe de investigação do 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a suspeita relatou que estava na residência, quando seu companheiro chegou alcoolizado. Por conta disso, os dois começaram a discutir e o homem desferiu um soco no rosto.

A mulher revoltada disse ao marido, que se ele novamente a agredisse, ela iria atear fogo nele. Duvidando da esposa, o homem desferiu outro soco no braço da mulher. Foi então que a suspeita jogou uma lata de thinner no corpo do homem, riscou um fósforo e ateou fogo no companheiro.

Após o fato, o homem saiu correndo em direção ao 37º DIP, que fica nas proximidades da residência do casal. Ele estava sem roupas e com várias queimaduras pelo corpo.

Minutos depois do fato, a mulher se apresentou na unidade policial, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal grave. Ela está presa na carceragem feminina da delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

O homem foi encaminhado ao Hospital Geral Eraldo Neves Falcão, situado no município. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a assessoria da unidade de saúde, a vítima teve 70% do corpo queimado, principalmente, os membros superiores e inferiores.

Mara Magalhães

EM TEMPO