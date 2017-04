A banda irlandesa U2 fará apresentações no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no mês de outubro. As datas ainda não estão confirmadas.

Em maio, a banda inicia uma turnê no Canadá para comemorar os 30 anos do clássico álbum “Joshua Tree”, com hits como “Where the Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’ve Been Looking For” e “With or Without You”.

Na última passagem do U2 pelo Brasil, em 2011, os irlandeses lotaram dois shows no estádio do Morumbi com a turnê “360º Tour”.

Folhapress