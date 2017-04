Após segunda vitória no UFC, amazonense que enfrentar Marion Reneau

A amazonense Ketlen Vieira mostrou novamente seu valor ao conquistar a segunda vitória no UFC na noite do último sábado, 15 de abril, em Kansas City, Estados Unidos. Mantendo a promessa de entrar agressiva, a atleta da Nova União de Manaus venceu a norte-americana Ashlee Evans-Smith por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27), chegando à sua oitava vitória consecutiva na carreira.

Tranquila no combate e impondo seu jogo, o lutadora conhecida como “Fenômeno” fez jus ao apelido e foi suprema diante da norte-americana durante os três rounds. Ketlen dominou a luta em pé, aplicando duros golpes na trocação e também se garantiu com a excelente postura mostrada na luta agarrada. O wrestling funcionou bem e só restou aos juízes laterais a decisão unânime a favor da amazonense, que chegou ao incrível cartel de 8-0.

Ciente de quem tem um futuro brilhante na organização presidida por Dana White, a manauara já traçou os planos para os próximos combates. Ela se disse pronta para novos desafios e mirou dois grandes nomes do Ultimate: a brasileira Bethe Correia (dez vitórias, duas derrotas e um empate) e norte-americana Marion Reneau ( sete vitórias, três derrotas e um empate).

“Eu tenho consciência que tenho muito a evoluir, eu tenho muito a melhorar, eu estou muito nova no UFC ainda, mas eu queria me testar ainda mais. Eu acompanhei a última luta da Marion Reneau e da Bethe Correia (UFC Fortaleza, Belfort vs Gastelum, dia 11 de março), e gostaria de pegar a Bethe Correia para me testar ainda mais, pois é uma lutadora de alto nível. Mas como ela já tem luta marcada eu ficaria feliz em enfrentar a Marion Reneau que é uma atleta muito boa também e ranqueada e eu gostaria de me experimentar lutando com ela”, comentou Ketlen Vieira, em entrevista ao Canal Combate depois da luta de sábado.

Patrocinadores e apoiadores

