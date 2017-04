Após se despedir de filha, homem é morto a tiros no Centro de Manaus

O autônomo Frank Maciel dos Santos, 32, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (25), por volta das 20h30, na rua Tamandaré, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente Augusto Leite, da 24 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), instantes antes do crime, Frank estava na companhia da filha, uma adolescente, no Terminal da Matriz, próximo da cena do crime.

“Pai e filha haviam marcado um encontro, onde ele estaria fazendo algumas obrigações paternas, como a entrega de alimentos e ajuda de custo, pois a jovem morava com a mãe e ele ajudava na criação”, informou o tenente.

Ainda segundo Leite, durante o encontro a vítima disse a filha que precisava se ausentar por um curto período. Ele pediu que ela esperasse por ele no terminal de ônibus, pois ele retornaria com mais coisas e entregaria a ela. A jovem estava vestida com a farda colegial e tinha ido ao encontro do pai após sair da aula, por volta das 18h.

“Ele então saiu e subiu a rua Tamandaré e nas proximidades de casas de show, em uma área com pouca movimentação e baixa iluminação, ele se encontrou com outros dois homens e ficou conversando. Minutos depois, a dupla efetuou vários disparos e o Frank caiu no chão”, detalhou o tenente da 24a Cicom.

A polícia informou que, quando chegou no local do crime, a vítima ainda respirava com dificuldades e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no endereço, Frank já estava morto. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) esteve no local e informou que dois tiros atingiram a região lateral do tórax de Frank, conhecida como “Costela”.

Moradores da região relataram à reportagem que ouviram cerca de dez disparos, mas não conseguiram identificar os autores do crime. O corpo de Frank foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Procura pela reportagem, a família de Frank não quis comentar sobre o ocorrido. Já os policiais da 24ª Cicom revelaram que a vítima era conhecida na área por cometer pequenos furtos e roubos.

Isac Sharlon

EM TEMPO