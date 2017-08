Após saída de Sérgio Fontes, Carlos Alberto Andrade assume comando da SSP no AM

Carlos Alberto possui especialização em segurança pública- Divulgação

Com mais de 16 anos de experiência, o secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Carlos Alberto Andrade assumiu o comando do órgão após a exoneração do delegado Sérgio Fontes na manhã desta segunda-feira (28). Carlos explica na reunião de despedida de Sérgio Fontes que a ideia era que eles saíssem juntos, assim como entraram, porém ele aceitou a missão de fazer a transição para próximo governador e novo secretário que estará assumindo, no governo de Amazonino Mendes.

“Para mim é uma honra e como o senhor, eu também sou movido a missões. E essa missão foi a mim delegada pelo senhor para que fizesse essa transição para próximo secretário que estará assumindo”, disse em discurso, referindo-se a Sérgio Fontes.

Andrade reforçou a importância da colaboração de toda a equipe de funcionários da SSP. ” O secretário que irá assumir o comando da SSP não fará nada se não tiver uma equipe brilhante, integrada e esforçada, como a que temos aqui. O que reforço é que se dediquem, pois o profissionalismo está acima de qualquer questão política e partidária. Somos funcionários do Estado do Amazonas. Vamos trabalhar até que essa transição seja concluída”.

Biografia

Carlos é formado em Economia, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Graduado em Direito, também pela Ufam. Pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal. Também possui especialidade em Segurança Pública, pela Universidade Paulista (Unip). E em 2016, ele concluiu o mestrado em Sociologia, pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro.

Foi delegado titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em 2005. Em 2006, ele se tornou titular da Delegacia Fluvial. Em 2007, ele assumiu a titularidade da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Em 2008, ele foi delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Em 2009, ele foi assessor do delegado-geral da Polícia Civil (PC).

Entre 2009 e 2015, Carlos Alberto passou pela titularidade da Polinter e da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT). A partir de 2015, ele passou a exercer o cargo de secretário-executivo da SSP-AM.

Carlos recebeu prêmios como a medalha comenda dos 180 anos da Polícia Militar e o diploma de Distinção Honrosa, Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública.

Exoneração Sérgio Fontes

O secretário de segurança pública do Amazonas, Sérgio Fontes, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (28), em Manaus. Em nota, enviada à imprensa na tarde de hoje, o Secretário alega motivações pessoais. Uma fonte do governo do Amazonas disse à reportagem que Sérgio Fontes já teria pedido para sair desde o início do mês.

