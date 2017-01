Após roubo, mercadoria da Avon avaliada em R$ 60 mil é recuperada

Uma mercadoria da Avon avaliada em R$ 60 mil foi recuperada, na manhã desta quinta-feira (19), algumas horas depois de ser roubada por dois homens armados durante uma entrega. A apreensão ocorreu no beco Efraim, comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Segundo a polícia, os assaltantes levaram os produtos para serem escondidos em uma casa abandonada, localizada próximo de uma ‘boca de fumo’ na comunidade.

De acordo com o soldado Fidel Silva da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os funcionários da Avon, que estavam em uma Kombi, de placa OAI 6983, pararam para fazer uma entrega, na rua Nonato Lopes, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, quando a dupla armada abordou as vítimas. Em seguida, os suspeitos ordenaram que os funcionários deitassem no chão e roubaram todos os pertences.

“Depois os suspeitos entraram na Kombi e fugiram em alta velocidade. Eles foram até essa boca de fumo onde descarregaram as caixas em uma casa abandonada. Nós recebemos uma denúncia, via rede de rádio, e quando fazíamos a ronda para conseguir prender os assaltantes, avistamos a Kombi na rua. No momento em que viram as viaturas, os suspeitos fugiram correndo por um barranco”, relatou.

Ainda segundo o soldado, os policiais conseguiram recuperar a mercadoria assim como o veículo roubado. “Temos informações que esses assaltantes estão roubando para vender a mercadoria e assim conseguir dinheiro para tirar um traficante da cadeia”, afirmou Silva.

O caso foi registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO