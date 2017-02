Após roubar veículo do MP, dupla é presa

Suspeitos de roubarem submetralhadora e munições, além de um veículo do Ministério Público, Rusleyvan Queiroz da Silva Saraiva, o “Leyvan”, 22, e João Victor Rodrigues, o “Neguinho”, 18, foram presos. Durante a ação, dois adolescentes de 14 e 17 anos, que participaram do crime, também foram apreendidos.

Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 2 de fevereiro, quando um policial militar – que dirigia o veículo – deixou um outro PM em uma residência, quando foi abordado pelos suspeitos. Armados e usando de violência, tiraram o policial do carro e levaram o veículo.

Ainda segundo a polícia, após encontrarem munições no porta luvas do carro, os assaltantes perceberam que se tratava de um carro da polícia e abandonaram o veículo no bairro Tarumã, Zona Oeste.

O titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Péricles Nascimento, afirmou que o roubo foi encomendado por “Neguinho”, que é traficante da Zona Norte.

“A arma ele vendeu por R$ 14 mil a terceiros. Mas quando foi preso, soube informar o local da submetralhadora que estava enterrada em uma casa abandonada”, informou o delegado, ressaltando que, nas investigações, ainda há uma mulher, identificada como Roneide Simas de Melo, 27, sendo procurada por ter participado do assalto.

Ana Sena

EM TEMPO