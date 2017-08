Após roubar empresa, homem entra na casa de vizinha e tenta estuprar menina de 10 anos

O autônomo Rossini da Silva Roberto, 26, foi preso pela Polícia Militar, neste domingo (13), em sua própria casa, situada no bairro Armando Mendes, Zona Leste. Ele foi denunciado pela mãe de uma criança, de 10 anos, que mora próximo do suspeito, por tentativa de estupro.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o autônomo foi flagrado na residência da menor. A mãe da vítima entrou no local no momento em que ele tirava a roupa da criança.

Uma hora antes, segundo a polícia, Rossini já tinha assaltando a empresa Transbetune Comércio Transporte e Ltda. Ele furtou um notebook, que foi encontrado em sua residência no momento de sua prisão.

De acordo com delegado plantonista do 9º DIP, João Victor Tayah, foi realizado o flagrante do suspeito pelo envolvimento nos dois crimes, estupro de vulnerável e roubo. O autônomo foi encaminhado ao Fórum Henock Reis, na Zona Centro-Sul, para uma audiência de custódia.

