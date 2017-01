Após roubar carro, dupla troca tiros com a Rocam no Alvorada

Após roubar um veículo modelo Saveiro, de cor prata e placas OAG-4436, Magno Tavares da Silva, 21, foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (27), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, houve troca de tiros com policiais da Rocam e um dos infratores foi baleado. A ação foi comandada pelo capitão PM Renan Carvalho.

De acordo com o soldado da PM, Maicon, a equipe da Rocam estava realizando um patrulhamento no bairro Nova Cidade, Zona Norte, quando foram acionados, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que dois infratores roubaram um veículo e estavam realizando assaltos nos bairros Alvorada 1, 2 e 3.

“Saímos em diligência pela Torquato e, posteriormente, acessamos a avenida Desembargador João Machado. Em um semáforo localizamos o veículo e os suspeitos. Quando o sinal fechou, descemos da viatura e ordenamos que os dois homens saíssem do veículo para uma abordagem de rotina. Mas, nesse momento, um deles sacou uma arma e efetuou disparos em nossa direção”, informou o PM.

Ainda segundo Maicon, na ocasião, os policiais atuaram de forma rápida e conseguiram conter os dois infratores.

“No momento dos tiros, um dos infratores, que é menor de idade, foi baleado. Ele não corre risco de morte e está sendo medicado no Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, Zona Centro-Sul”, disse.

Segundo o capitão PM Renan Carvalho, com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 38, celulares e dinheiro.

“A equipe apresentou a ocorrência no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde Magno foi autuado em flagrante por roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores”, informou Carvalho.

O veículo, roubado no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste, também foi apreendido e, após passar por vistoria, será devolvido ao dono. Magno será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça. O menor será encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, onde será submetido a medidas socioeducativas.

Isac Sharlon

EM TEMPO