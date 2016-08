Após rompimento de adutora, lama invade casas no São Jorge e abastecimento na Zona Norte é interrompido

O rompimento de uma adutora, localizada na avenida Coronel Teixeira, sentido centro-bairro, Zona Oeste de Manaus, abriu uma cratera, no início da tarde desta terça-feira (30), causando prejuízos às casas e comércios próximos. O presidente da Manaus Ambiental, Sérgio Braga, informou que o abastecimento de toda Zona Norte será prejudicado.

As equipes da concessionária já foram direcionadas para controlarem o fluxo da água e avaliarem as causas do rompimento. A força da água fez com que muita lama invadisse casas e o depósito de uma empresa próximos ao local do incidente.

“Já estamos fazendo os primeiros levantamentos. Felizmente, não teve danos humanos e os materiais vamos repor. O trabalho imediato será identificar a extensão do rompimento que tivemos, iniciar o reparo e recapeamento asfáltico”, disse Braga, assegurando que a tubulação não é antiga.

Pela adutora, que tem um metro de diâmetro, passam dois mil metros de água por segundo.

Mais informações em instantes