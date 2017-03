Após rodoviários reclamarem de falta de segurança, SSP-AM divulga balanço de ações

Representantes da cúpula de segurança pública do Estado divulgaram, na tarde desta terça-feira (7), que as ações da força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) já diminuíram em 1/3 os crimes contra o transporte público em Manaus. O anúncio aconteceu na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na ocasião, o secretário da SSP-AM, delegado Sérgio Fontes, revelou que de janeiro a março deste ano 82 pessoas já foram presas por autoria de crimes contra o transporte público. “O trabalho está sendo feito e as policiais, tanto militar, quanto civil, estão trabalhando para coibir ainda mais essa prática de roubos e assaltos à coletivos. Em 2016 foram 667 prisões, então isso comprova o que eu estou afirmando. Lamento que o sindicato dos rodoviários esteja faltando com seriedade quando se trata de ações desenvolvidas pela SSP-AM para garantir a segurança dos trabalhadores do transporte público e da população”, destacou Fontes.

Além do secretário da SSP-AM, participaram da coletiva de imprensa o secretário executivo adjunto de planejamento e gestão integrada, coronel Dan Câmara, o coordenador de planejamento e operações da PM-AM, tenente coronel Franclides Ribeiro, e o delegado geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Ivo Martins.

Para Ribeiro, os policiais militares estão atuando nas ruas e intensificando abordagens nos principais pontos, onde, recentemente, houve um aumento de registros de ocorrências de crimes contra o transporte público. “A PM está atuando em coletivos, linhas de ônibus, terminais de linha e de integração. Toda a tropa está em alerta para garantir a segurança desses trabalhadores e da população em geral”, frisou o tenente coronel, Franclides Ribeiro.

Ivo Martins destacou que o trabalho investigativo da polícia civil está apresentando resultados. O delegado geral adjunto ressaltou que, durante o latrocínio de um motorista de alternativo, no último sábado (4), imediatamente os policiais civis conseguiram localizar e prender em flagrante um dos autores do crime. “Duas horas após o fato nós conseguimos prender um dos infratores, que estava sob o efeito de entorpecentes, e hoje nós já temos a identificação e qualificação do comparsa dele, que participou do crime. Esperamos que ele se apresente nas próximas horas”, informou Ivo Martins.

Martins destacou ainda que, durante realização da coletiva, foi informado da prisão de mais um infrator envolvido em crimes de assalto e roubos a ônibus. “É um assaltante que confessou o crime e também já é conhecido da polícia. Ele está sendo autuado na sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP)”, anunciou.

SPP-AM nega afirmações do STTRM

O secretário Sérgio Fontes afirmou que, em nenhum momento foi procurado pela direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM), para falar da questão de segurança no transporte público. Segundo o secretário, o presidente do STTRM fez afirmações falsas, durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (7), ao dizer que a polícia não está trabalhando para coibir a prática de crimes em ônibus.

“Nesta segunda-feira (6) nós fizemos uma reunião com os representantes do transporte alternativo, categoria no qual o motorista vítima de latrocínio no último sábado (4) prestava serviços. Então nós fomos pegos de surpresa por essa ameaça do sindicato dos rodoviários. Nesta quarta-feira (8) haverá uma nova reunião com os membros do transporte alternativo e as ações já estão sendo alinhadas. Desde dezembro do ano passado estávamos convocando todos os sindicatos, Sinetram, SMTU, rodoviários, para discutir medidas de melhorias para o transporte público, como o botão do pânico. Eu acho que tem haver uma responsabilidade em relação as atitudes que sejam tomadas em uma categoria tão importante quanto a dos rodoviários e não pode haver uma banalização da paralisação por qualquer coisa, ou motivo”, frisou Fontes.

Isac Sharlon

EM TEMPO