Após revista, detentos do Puraquequara ficam sem comida, água e luz

Após revista preventiva, realizada nesta quinta-feira (1º) na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Zona Leste de Manaus, familiares de presos denunciam a direção do presídio por negar alimentação, água e energia elétrica para detentos que cumprem pena no local. Já a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que houve pane na distribuição de água e luz na unidade e os internos se recusam a receber a alimentação oferecida.

A esposa de um detento, uma autônoma de 28 anos que preferiu não ter o nome relevado, informou à equipe de reportagem que esteve das 7h até às 20h em frente à sede do presídio para buscar maiores informações sobre o esposo. “Hoje é dia de entrega de materiais. Logo quando cheguei, todos os outros familiares de presos foram informados que a polícia estava realizando uma revista no local e que dentro de alguns instante as atividades seriam normalizadas. Eles até chegaram a fazer a triagem dos alimentos que estávamos levando, mas jogaram tudo no lixo. Inclusive, os pães. Tudo foi para o saco do lixo”, informou.

Por meio de nota, a Seap esclareceu que “as empresas Eletrobrás Distribuição Amazonas e Manaus Ambiental foram acionadas e deslocaram equipes para que fosse realizada a manutenção dos serviços”, porém não revelou o prazo para o término das operações.

Quanto à visita dos familiares, a Seap destaca que eles “não foram prejudicados pelos problemas apresentados durante a quinta-feira, pois hoje não é um dia de visita, e que todos os empecilhos que prejudicaram a rotina dos internos, neste dia em particular, serão resolvidos a tempo para que os internos e familiares possam aproveitar os dias de visita no final de semana”.

Revista

Durante a revista foram encontrados os seguintes materiais ilícitos: duas bombas de fabricação caseira, 61 celulares, 77 chips, 34 carregadores, 21 baterias de celular, 5 cartões de memória e pen drive, 53 armas brancas (estoques e facas), uma chave de algema, duas pernas mancas, entorpecente e ferramentas diversas.

O objetivo das ações de revista é evitar a circulação de materiais proibidos no interior das unidades prisionais. Todos os objetos recolhidos poderiam ser usados para desestabilizar o sistema e promover eventos de alteração nas diretrizes de ordem e disciplina.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO