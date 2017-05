Após retirada de resíduos, lixeiras ‘viciadas’ são reativadas em Manaus

Apesar das intensas ações na retirada de lixeiras viciadas e limpeza nos igarapés da capital, populares ainda insistem em despejar dejetos nos mesmos locais, ocasionando entupimento de bueiros, aparecimento de animais transmissores de doenças e acúmulo de água parada.

De janeiro do ano passado até abril deste ano, 1.222 pontos de lixeiras viciadas foram desfeitos por equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp). A consultora de mídias Damiana Alves, 37, mora há dois anos na avenida Marques de Vila Real da Praia Grande, localizada no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, e convive com uma lixeira viciada ao lado da sua residência.

“Não é por falta de ação da prefeitura. Logo que me mudei para cá, em 2014, foi realizada a primeira ação de limpeza, posteriormente foi feita uma segunda, em meados de setembro do ano passado. Mas o problema são as pessoas que não entendem que aqui é uma área verde e precisa ser conservada”, relembrou.

Damiana e os vizinhos sempre reclamam quando as pessoas jogam o lixo no local. “Nós chamamos a atenção mesmo! Isso é uma falta de respeito! A rua Barão de Araguaiana, esquina com a Marquês, ficou intransitável, o lixo se acumula no meio da passagem”, relatou.

Outra moradora, Antônia Maria, 44, também reclama do acúmulo.

“Não adianta só a prefeitura fazer. Nós, cidadãos, temos que ter a consciência de manter limpo. Temos que fazer a nossa parte, mas as outras pessoas precisam se conscientizar. Aqui se acumula desde lixo doméstico até restos de obras” disse Maia.

A Semulsp informa que tem atuado com limpeza de áreas, implantação de jardins, lixeiras comunitárias, placas educativas e fiscais de ponto, além de ações de conscientização no local. Bairros como Compensa, Santo Agostinho, na Zona Oeste; Praça 14 de Novembro e Petrópolis, na Zona Sul; Coroado, Alvorada, na Zona Centro-Oeste e na Zona Leste, foram os que receberam mais ações de limpeza de pontos viciados nos primeiros quatro meses do ano. Quanto à lixeira viciada no Parque das Laranjeiras, uma equipe da Semulsp fará a limpeza no local. Por se tratar de uma lixeira reincidente, outras medidas serão tomadas para que a irregularidade não volte a se repetir.

Bárbara Costa

EM TEMPO