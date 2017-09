Após repercussão de desaparecimento, auxiliar de portaria volta para casa

Luiz desapareceu após sair para pescar – Divulgação

Desaparecido há uma semana, o auxiliar de portaria Luiz José Pereira de Souza, de 30 anos, retomou para sua casa, localizada no bairro Novo Reino 2, na Zona Norte de Manaus, nesta sexta-feira (8), após divulgação no Portal EM TEMPO.

O homem havia desaparecido após sair de casa para participar de uma pescaria na companhia de outras 4 pessoas. Desesperada com o sumiço do marido, a agente de endemias Osmarina de Melo Souza, de 42 anos, pediu a ajuda da população para encontrá-lo.

Aliviada, a agente de Endemias contou a reportagem, neste sábado (9), que o marido relatou que não entrou em contato antes devido ao local onde estava não ter sinal de telefone.

“Estou aliviada. Ele disse que estava em uma área onde não tem sinal de telefone, por isso não entrou em contato. Mas, graças a Deus, deu tudo certo”, disse a mulher.

Osmarina havia ficado preocupada com o marido, pois ele nunca tinha desaparecido antes. “Ele sempre dizia que não gostava de pescaria porque sempre achava que alguma coisa iria acontecer com ele. Mas, esse ‘Lorinho’ o convenceu a ir. Por volta das 20h30, ele me mandou uma última mensagem falando ‘Já estou indo, coração’ e depois não deu mais sinal”, disse ela ao dar entrevista pela primeira vez.

