Após recusa, Flamengo encara o Fluminense na Arena da Amazônia

Está confirmado. Um dos maiores clássicos cariocas, Flamengo x Fluminense, será realizado em Manaus, na Arena da Amazônia, no dia 12 de outubro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. A partida, válida pela Série A, foi uma negociação do titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabricio Lima, com os dirigentes dos clubes.

Este será o primeiro Fla-Flu no Norte do Brasil e o primeiro jogo válido pela Série A, este ano, na Arena da Amazônia.

“A primeira confirmação deste jogo foi em maio e desde lá muitas especulações surgiram sobre essa partida em Manaus. Mas nós nunca desistimos de receber esse clássico e conversei várias vezes com os dirigentes dos times. Graças ao Papai do Céu, conquistamos mais este jogo do Brasileirão e tenho certeza que será um sucesso e a torcida vai abraçar o evento”, disse o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Para Fabricio, a expectativa de público para jogo é a melhor possível, uma vez que a data é comemorativa. “Além de ser dia das crianças, o dia 12 é um feriado, pelo o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Com isso, mais pessoas poderão ir à partida, que também será um momento familiar. Queremos lotar a Arena”, salientou.

O Secretário ainda destacou que as negociações com os times de fora estão proporcionando não somente a movimentação do Estádio, como também o custeamento de despesas da própria Arena da Amazônia e o investimento no esporte local.

Ingressos

Valores de ingressos e pontos de venda para Fluminense e Flamengo serão divulgados num próximo momento.

Brasileiro Série A na Arena

Com a confirmação do jogo Fluminense x Flamengo, esta será a quarta vez que a Arena da Amazônia receberá uma partida do Brasileiro pela Série A. As demais foram:

Botafogo 1 x 0 Corinthians – 11 de outubro de 2014

Botafogo 2 x 1 Flamengo – 25 de outubro de 2014

Flamengo 4 x 0 Vitória – 29 de novembro 2014

Com informações da assessoria