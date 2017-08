Após quatro meses, Bruno Borges,’o menino do Acre’, reaparece

O estudante Bruno Borges, de 24 anos, que ficou conhecido como “Menino do Acre”, reapareceu nesta sexta-feira (11), em Rio Branco, no acre. A informação foi confirmada pela família do jovem, que enquanto esteve desaparecido, teve vários livros lançados por familiares e amigos, com as obras, figurando, inclusive, como as mais vendidas do Brasil.

Bruno desapareceu no dia 27 de março de forma misteriosa. Antes, porém, deixou cerca de 14 livros manuscritos em seu quarto, todos codificados. Além dos livros, o quarto do estudante estava com vários códigos escritos nas paredes, além da estátua do filósofo italiano Giordano Bruno. Na época do desaparecimento, o assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais, com internautas tentando encontrar pistas sobre o caso.

Segundo investigações da Polícia, no mesmo dia em que o rapaz despareceu, foi registrado em Rio Branco um contrato que tratava do faturamento de obras dele. Um amigo de Bruno foi detido por falso testemunho sobre o caso.

Ainda de acordo com a Polícia, na época do desaparecimento, o sumiço de Bruno teria sido parte de um plano para garantir a divulgação do trabalho escrito por ele.

