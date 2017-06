Após quase cinco anos, Amazonino volta à política e é pré-candidato ao governo do AM

Sob gritos de o “Negão voltou”, o Partido Democrático Trabalhista do Amazonas (PDT) lançou, na manhã desta sexta (17), durante convenção, a pré-candidatura de Amazonino Mendes para eleições suplementares de 2017, para o cargo de governador do Amazonas. Na ocasião, o ex-governador lançou o nome do deputado estadual Bosco Saraiva (PSDB) ao cargo de vice.

Durante o anúncio, Amazonino disse que seus adversários falam que ele está velho, mas brincou ao dizer que não vai correr uma maratona, e sim governar o Estado. Amazonino Mendes também aproveitou o momento para cutucar o ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR), nome que vinha sendo cotado para vice na chapa dele. “De princípio ele era candidato na minha chapa, analisei, mas não gostei”, falou.

Bosco Saraiva

Ao chegar, Amazonino foi abraçado por populares

Em relação a escolha de Bosco Saraiva, como vice na chapa dele, Amazonino relembrou que o deputado foi também candidato a vice dele, na eleição para prefeito de Manaus em 2004. Na ocasião, Bosco foi preso pela Polícia Federal, por suspeita de boca de urna. Amazonino relembrou o fato e fez questão de acrescentar que a escolha de Bosco Saraiva foi para mostrar ao Amazonas que o deputado é inocente dessa acusação, e que na ocasião, foi vítima de uma armação.

“Lá atrás eu perdi uma eleição porque o governo federal armou uma cilada e envolveram o meu vice, Bosco Saraiva, que era totalmente inocente. O resultado foi que perdi a eleição. Bosco foi preso no dia da eleição, encarcerado e humilhado. Eu fui buscá-lo como vice agora, para provar ao povo do Amazonas, que não me ligo a bandido. Ele não é bandido, é um homem sério, um homem digno. Vamos eleger como vice o Bosco Saraiva e corrigir essa injustiça, que está impune até hoje. Estão colocando nas redes sociais fotos dele, daquela época, algemado. Essas algemas não são para ele, vocês sabem para quem são”, disse Amazonino.

Durante seu discurso, Amazonino disse que o povo do Amazonas precisa dele, e por isso não podia ficar de braços cruzados. “Esse povo que me consagrou três vezes para governador, precisa de mim. Eu não podia ficar em casa, vim lutar por um Amazonas melhor. Esta é a razão da minha candidatura. O meu projeto é a reconstrução do Amazonas”, finalizou.

Mara Magalhães

Com informações de Henderson Martins