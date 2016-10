Após quase 400 mortes provocadas por furacão, papa pede solidariedade ao Haiti

O papa Francisco lamentou nesta sexta-feira (7) os estragos causados pelo furacão Matthew no Haiti, onde quase 400 pessoas morreram. Em comunicado, o líder da Igreja Católica expressou sua “dor” e disse estar “próximo, em oração”, das pessoas que foram atingidas pelo furacão, considerado o mais devastador a passar pelo Caribe em uma década.

A carta foi enviada pelo secretado de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ao presidente da Conferência Episcopal do Haiti, cardeal Chibly Langlois. “O papa reza pelas vítimas do furacão e assegura sua proximidade e afeto espiritual aos feridos e a todos que perderam suas casas no desastre”, destacou o comunicado. Francisco também encorajou a população a ser “solidária” entre si, “nesta nova prova para o país”.

O furacão Matthew passou pelo Haiti na última terça-feira (4) e deixou 339 mortos, de acordo com o balanço mais recente. O número de vítimas pode crescer, já que muitas áreas ainda estão inacessíveis para as equipes de resgate. A região mais castigada foi o Sul do país, com 300 mil residências danificadas. Somente na cidade de Roche-a-Bateau, 50 pessoas morreram na vizinha Jeremie, onde 80% das casas vieram abaixo. Agentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) disseram que a situação do Haiti é “apocalíptica” e que há 500 mil crianças desabrigadas ou em zonas de risco.

Em 2010, o país foi devastado por um furacão e até hoje não conseguiu se recuperar.

Por Agência Brasil