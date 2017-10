Após pular de lancha, cantor Michael Lacerda desaparece no rio Negro

O empresário e vocalista da banda “Tô a Toa”, Michael Lacerda, 34 anos, está desaparecido, após pular de uma lancha denominada “Jiboia”, na tarde deste domingo, (15). De acordo com o corpo de bombeiros, o incidente teria ocorrido nas proximidades da feira Manaus Moderna. A corporação foi avisada do incidente, por volta de 15h45.

O empresário é conhecido na cidade, por ser proprietário das Lojas Arco-Íris. Informações de amigos, que circulam nas redes sociais, informam que a embarcação estava abastecendo, quando o rapaz decidiu pular na água, nas proximidades de um posto da BR.

O Corpo de Bombeiros informou que as buscas pelo corpo foi finalizada por volta de 18h, devendo ser retomada na manhã de segunda-feira.

Confira a nota da Marinha do Brasil:

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9° Distrito Naval, informa que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) tomou conhecimento, na tarde deste domingo (15), do desaparecimento de um homem após cair de uma embarcação atracada em um Pontão nas proximidades da Manaus Moderna, no Rio Negro (AM).

Uma lancha e militares da CFAOC realizam as buscas com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e do Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas.

Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

