Após promoção, preço da gasolina chega a R$ 3,99 em alguns postos de Manaus

O preço da gasolina em alguns postos de Manaus voltou a subir para R$ 3,85, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam-AM). Mas ainda existem estabelecimentos praticando preços de até R$ 2,99. A nova alteração deixou um cenário de valores totalmente distintos pela cidade com opções para todos os bolsos, que vão de R$ 2,99 até R$ 3,99, predominando os preços mais em conta nas Zonas Sul e Leste.

Após quase um mês com a maioria dos postos vendendo gasolina entre R$ 3,05 e R$ 3,19, o vice-presidente do Sindicam-AM, Geraldo Dantas, analisou que os estabelecimentos que voltaram a aumentar o preço esgotaram a cota de estoque destinada para as vendas em promoção.

O empresário conta que, por enquanto, não são todos os postos que estão aumentando novamente os preços, o que ainda deixa a possibilidade de economia para o consumidor. A situação acontece porque cada bandeira tem sua negociação separada das demais. “Essas promoções são uma forma de incentivar o consumo, mas ocorrem mudanças quando acaba o estoque. Assim como tem a variação para baixo, também tem para cima”, comenta.

Dantas esclareceu que o “norte” da variação de preço é a nota fiscal tirada para cada posto. O documento emitido com desconto é repassado ao consumidor, mas quando a nota fiscal perde abatimento, o revendedor perde e também repassa esse valor mais alto, o que resulta nos preços a partir de R$ 2.99, que foram encontrados pela cidade recentemente.

No caso do etanol, que tem uma procura baixa, o preço acaba ficando sem desconto. Em alguns casos, o preço médio deste combustível fica mais caro que gasolina chegando a ser visto com o valor a partir de R$ 3,29. “Já não era atrativo antes, imagine agora mais caro. São estoques pequenos e quando não vende, não se renova o estoque”, explica Geraldo Dantas.

Troca de estoque

Os postos Atem da avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, haviam trocado ontem (6) o preço de R$ 3,09 para R$ 3,85, pegando o consumidor desprevenido. O frentista Gerdeson Queiroz, 21, confirmou que o estoque promocional que os donos dos postos adquiriram chegou ao fim. “O desconto acontece quando as refinarias disponibilizam um preço bom para os postos, sem isso, não dá para fazer desconto”, conta.

O administrador Ricardo Silva, 35, ficou surpreso ao chegar ao mesmo posto Atem, onde costuma abastecer o carro sempre e se deparou com o preço mais alto. Ele informou que quando estava a R$ 3,09 o preço da gasolina, abastecia até R$ 100 em combustível por semana. Mas com o aumento, no mesmo ato da troca de preço, abasteceu apenas R$ 30. “É um dano ao nosso bolso e já começa a faltar alguma coisa em casa. Esses centavos fazem muita diferença”, reclama.

O último reajuste anunciado pela Petrobras para os preços dos combustíveis na saída das refinarias foi feito no dia 25 de maio, quando se viu uma onda de redução de preços nos postos de Manaus. Para a gasolina, o reajuste anunciado foi de 5,4% e 3,5% para o diesel. Em comunicado, a estatal informou que o principal motivo para a redução foi ter maior concorrência diante dos combustíveis importados.

