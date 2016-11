Após prisão de chefe de facção, traficantes da FDN invadem território rival e trocam tiros na Zona Norte

Membros da facção Família do Norte (FDN) invadiram a comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, na tarde desta quinta-feira (24), e trocaram tiros com traficantes de outra organização criminosa, Primeiro Comando da Capital (PCC). A invasão aconteceu 24 horas depois do líder do PCC, Dyomark de Souza Cunha, 33, ser preso pela polícia.

O objetivo era tomar o comando e vendas de drogas do local. O caso aconteceu por volta das 13h. Segundo populares, pelo menos 10 homens armados entraram na comunidade e iniciaram o tiroteio. Marcas de tiros foram localizadas nas casas após a ação criminosa. Não há informações sobre feridos.

Os moradores relataram que estão aterrorizados com a violência no local. Durante o tiroteio, houve corre-corre na comunidade.

Dyomark foi preso na tarde de quarta-feira (23), por volta de 16h, no estacionamento da Loja Bemol, localizada na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, Zona Leste, quando receberia armamentos para sua facção. De acordo com a polícia, o suspeito do crime é apontado como o segundo chefe do PCC em Manaus. Ele está preso no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

