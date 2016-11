Após pressão do TCE, Susam define data para chamar restante dos aprovados em concurso público

Após ser pressionada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que determinou um prazo de 15 dias para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) apresentar um relatório completo com o cronograma de chamada para os 11 mil aprovados no concurso público de 2014, a secretaria informou, nesta quinta-feira (10), que vai realizar a terceira chamada dos candidatos até o fim deste mês de novembro.

O número de aprovados que será chamado nesta terceira etapa ou se haverá outras chamadas para a nomeação de todos os candidatos não foram informados pela pasta. Ainda segundo a Susam, a segunda chamada foi realizada em setembro, convocando 1.752 candidatos, sendo 54,73% para atuar nas unidades da capital e 45,27% no interior. Com relação às vagas disponibilizadas, 381 foram para cargos de nível superior, 815 para o nível médio e 556 para o nível fundamental. Já a primeira chamada do concurso foi realizada em abril deste ano, com a convocação de 1.104 aprovados, para o preenchimento de vagas nos quadros da Susam e das Fundações de Saúde, em cargos de nível superior, médio e fundamental.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas concedeu o prazo na manhã desta quinta durante uma reunião com 50 aprovados no concurso, representantes da Susam, a coordenadoria de Saúde do MPC, a conselheira-relatora das contas da Susam, Yara Lins dos Santos, e o procurador-geral do MPC, Carlos Alberto Almeida, na sede da Escola de Contas Públicas.

Segundo a assessoria de imprensa do TCE, o secretário de saúde, Pedro Elias, que faltou a reunião, deve esclarecer alguns pontos determinados, como informações sobre as convocações de aprovados já efetuadas e suas respectivas lotações, um extrato com o número de temporários e terceirizados de todas as unidades de saúde do estado e um estudo orçamentário contando com as convocações. Pedro Elias deverá explicar ainda, se não houver previsão para a chamada dos concursados, as razões que levaram para a não convocação. Segundo o procurador Ruy Macedo, responsável pela coordenadoria de Saúde do MPC, os concursados, de acordo com a legislação, têm prioridade na administração pública.

O procurador disse ainda, que se a reposta da Susam for insatisfatória, o Ministério Público ingressará com uma representação junto ao TCE-AM, para que sejam tomadas as medidas cabíveis em relação à pasta.

“Nossa ideia é entrar em um consenso e que seja assinado um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) para solucionar o problema destas pessoas e de outras centenas, que têm preferência na administração em relação aos temporários e terceirizados. Recebemos a denúncia de que eles estavam sendo preteridos nas chamadas e a Susam precisa esclarecer, antes de tomarmos medidas coercitivas”, afirmou o procurador.

Os aprovados no concurso da pasta estiveram presentes na reunião e reclamaram da demora na convocação, já que o estado tem utilizado de serviços terceirizados para suprir a demanda da saúde pública.

A secretária-executiva de Saúde da Capital, Mercedes Oliveira, e a chefe de Recursos Humanos da Susam, Mônica Pereira, não deram respostas contundentes aos aprovados, mas confirmaram que a terceira chamada deve ocorrer até o dia 30 deste mês.

