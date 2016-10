Após polêmica com Botafogo, Fla x Flu será em Volta Redonda

O Fluminense havia chegado a um acordo com o Botafogo para mandar o clássico com o Flamengo no estádio Luso-Brasileiro, no Rio. O time alvinegro, porém, gerou polêmica ao revelar um suposto problema na encanação do esgoto da arena na Ilha do Governador para vetar o duelo no local. Nenhum dos envolvidos na história comprou a versão do time de General Severiano, mas buscaram um novo local para o jogo e Volta Redonda (RJ) foi escolhida pela diretoria do clube tricolor.

Na manhã desta quarta-feira (5), representantes do Fluminense foram até a cidade fazer uma vistoria no estádio Raulino de Oliveira. O gramado está em boas condições e recebeu jogos da Série D do Brasileiro, conquistada pelo time local há poucos dias. A delegação tricolor voltou ao Rio e deu resposta positiva nesta tarde.

“Os dirigentes do Fluminense realizaram uma vistoria e gostaram muito. Mas tinham que conversar antes com o presidente [Peter Siemsen] para tomar a decisão final”, disse ao UOL Roberto Carvalho, o Betinho, administrador do estádio.

O clássico foi mantido para o dia 13, quinta-feira, data que o Flamengo tanto queria. Isso porque, desta forma, o time rubro-negro contará com o retorno de jogadores convocados para as eliminatórias da Copa-2018, como o goleiro Alex Muralha e o centroavante Guerrero.

A realização do Fla x Flu, inclusive, causou o fim do bom relacionamento entre os clubes. Unidos na briga contra a Ferj (Federação de futebol do Rio de Janeiro) e na ciração da Primeira Liga, hoje as diretorias já não falam a mesma língua.

Por Folhapress