Após perseguição e agressões, suspeitos de matar mototaxista são presos

O mototaxista Jander Mendes Franco, de 35 anos, foi assassinado com dois tiros no tórax na madrugada desta segunda-feira (17), na rua São Paulo, bairro Aliança com Deus, em frente a um balneário, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com uma testemunha, o crime ocorreu por volta das 2h30, quando Jander estava em um ponto de mototáxis e um veículo modelo Citroen C4, de cor prata e placas OAC-1810, saiu do estacionamento da casa do balneário em direção à vítima.

“Ele quase foi atropelado, quando ele foi tirar satisfação com o motorista do carro iniciou uma discussão, os passageiros do veículo também se meteram, jogaram até bebida em cima dele. Depois disso um dos passageiros fez três disparos e dois atingiram ele”, relatou a testemunha de 35 anos, que preferiu não ter o nome divulgado.

O mototaxista foi socorrido pelos colegas da categoria e levado em um táxi para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araujo, mas morreu a caminho da unidade de saúde.

Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) faziam patrulhamento na região e presenciaram a ação dos suspeito. Segundo o soldado PM B. Silva, ao todo, cinco pessoas estavam no veículo, duas mulheres e três homens. O motorista ainda resistiu à abordagem dos policiais.

“Só conseguimos deter o grupo depois de uma intensa perseguição. Em seguida, a população e um grupo de mais de cem mototaxistas agrediram os suspeitos. Foi solicitado apoio e conseguimos deter o ânimo das pessoas”, informou o soldado.

Os suspeitos foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestam esclarecimentos sobre o caso. O autor dos disparos foi identificado como Bruno Gomes da Silva de 22 anos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO