Após perder controle de veículo, homem atropela pedestre e bate em poste na avenida Coronel Teixeira

Um homem identificado como Adriano Lopes de Almeida perdeu o controle do carro que conduzia pela avenida Coronel Teixeira e atropelou um pedestre que seguia pela via; em seguida, colidiu com um poste de energia elétrica. O acidente ocorreu por volta de 9h deste domingo (9), em frente à casa de show ‘Porão do Alemão’, no São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. O pedestre foi identificado como Valdeci Ramos de Oliveira.

Segundo testemunhas, outro motorista que passava pelo local avistou o alvoroço e acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu os envolvidos a uma unidade hospitalar. O condutor sofreu apenas escoriações pelo corpo, mas o estado do pedestre era greve.

Por conta do choque, o carro, de modelo Corsa Classic, placa NOZ-8338, ficou com a frente completamente amassada. Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foi acionada e informou que poucas pessoas estavam próximas ao local na hora do acidente.

O veículo foi removido por um guincho particular, antes da chegada do Manaustrans. Nenhuma embalagem de bebida alcoólica foi encontrada no interior do veículo.

Por João Paulo Oliveira