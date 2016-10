Após passagem de furacão, Carolina do Norte se prepara para enchentes

Após a passagem do furacão Matthew pela costa sudeste dos Estados Unidos, o estado da Carolina do Norte se prepara para enfrentar possíveis enchentes.

O governador Pat McCrory alertou para condições “extremamente perigosas” nos próximos dias. Cerca de 4.000 pessoas foram deslocadas para abrigos no Estado.

As tempestades provocadas pela passagem do furacão levaram diversos rios do Estado a registrar cheias históricas.

O número de mortos devido à passagem do furacão pelo sudeste dos EUA subiu para 30. Na terça-feira (11), cerca de 532 mil casas e estabelecimentos permaneciam sem luz na região.

Na Flórida, os danos provocados pelo Matthew devem gerar um prejuízo de até US$ 50 milhões, segundo uma seguradora subsidiária do HCI Group.

Antes de chegar aos EUA, o furacão Matthew passou pelo Caribe. A maior tragédia foi registrada no Haiti, onde mais de mil pessoas morreram.

O cenário arrasado provocado pelo Matthew no Haiti se mistura às ruínas deixadas por um terremoto de 2010, que matou mais de 220 mil pessoas.

Folhapress