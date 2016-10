Após participar de assalto à ônibus, mulher é agredida por usuários na Zona Leste

Uma mulher de 25 anos, que não teve o nome revelado, escapou de ser mais uma vítima de linchamento em Manaus. Ela foi agredida por populares, após participar de assalto a um ônibus na Zona Leste. A ação foi presenciada por passageiros da linha 677.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (26), por volta das 21h30, quando o veículo estava trafegando pela rua Pirarucu, bairro Jorge Teixeira – terceira etapa.

“Eram dois homens e uma mulher. Eles entraram no veículo e se passaram por passageiros. Ninguém notou nenhuma atividade suspeita. Depois de um tempo, um deles, que estava armado com um revólver calibre 38, sacou a arma que estava na cintura e anunciou o assalto”, informou a diarista Raimunda Soares, 43, que estava voltando do serviço.

Ainda segundo testemunhas, o outro homem também estava com uma arma de fogo. “Eles gritavam o tempo todo para os passageiros ficarem quietos e entregar todo os pertences, como joias, celulares, dinheiro e bolsas. Tinham estudantes dentro do coletivo que estavam chorando. Em nenhum momento eles se preocuparam em direcionar a mira da arma para as pessoas”, informou o auxiliar administrativo Pedro Simões à equipe do Portal EM TEMPO.

Durante a ação, os infratores pediram que o motorista continuasse o percurso original que o veículo faz diariamente e, em torno de dois quilômetros de distância do ponto em que entraram no ônibus, pediram ao motorista que abrisse as portas traseira e dianteira para fugirem.

Na ocasião, os infratores empreenderam fuga a pé. Os passageiros do coletivo desceram do veículo e conseguiram interceptar a mulher. Ela foi agredida com socos e chutes por algumas vítimas da ação criminosa. No momento, policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, impediram a população de continuar agredindo-a.

Em depoimento, a mulher confessou participação no crime, porém, nenhum dos pertences foi localizado com ela. Os outros dois infratores conseguiram fugir. O caso está sendo investigado no 14 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO