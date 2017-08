Após paralisação por mais segurança no transporte, ônibus voltam a circular em Manaus

A paralisação causou um congestionamento quilométrico na avenida Constantino Nery – fotos: Michael Dantas

Depois de aproximadamente uma hora de paralisação, os ônibus do transportes coletivo de Manaus voltam a circular. Os rodoviários pararam os coletivos, na manhã desta quarta- feira (16), nas avenidas Constantino Nery , Epaminondas e Leonardo Malcher próximo ao Terminal 1 (T1), no Centro de Manaus em protesto pela falta de segurança. A interrupção no tráfego de coletivos deixou o trânsito congestionado, no sentido Centro da cidade, nas principais avenidas.

Leia também: Motoristas de rota do Distrito Industrial protestam e pedem providências contra assaltos

Trabalhadores do transporte especial já haviam feito uma paralisação nas primeiras horas da manhã, na rotatória do Armando Mendes, Zona Leste. Alegando falta de segurança, alegando grande índice de assaltos, os motoristas do transporte coletivo aderiram e pararam os coletivos em reivindicação.

A diarista Marilene Freitas, de 32 anos, que estava no coletivo da linha 211, indo para o Centro, teve que descer nas proximidades do Olímpicos, devido à paralisação. “Sou a favor da manifestação. Estamos a mercê dos bandidos. Todo dia acontece um assalto dentro dos ônibus em Manaus. Cadê a segurança da nossa cidade? Só se ouve promessas e falatório de políticos, mas nada é feito”, disse ela.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, esteve no local. Para ele, a falta de segurança no transporte coletivo piora a cada dia.

“No transporte coletivo a situação é pior. São 2 mil assaltos por ano. Imagine quantos usuários são assaltados. Está na hora do governo e da prefeitura se mobilizar e fazer alguma coisa. Está na hora de criar uma Delegacia Especializada em Roubos a Coletivos. Toda alternativa que a Secretaria de Segurança apresentou, até o momento, não funcionou. Tirar o dinheiro da catraca não resolve, pois no transporte especial não tem dinheiro e os assaltos são constantes”, disse.

Trânsito

Devido a paralisação, a Constantino Nery ficou completamente congestionada até altura da Arena da Amazônia. A avenida Djalma Batista também sofreu com o protesto. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), estiveram no local para ajudar a controlar o trafego.

Por volta das 6h, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial (SindEspecial) realizou um protesto, na Zona Leste, com objetivo de chamar atenção do poder público e cobrar investimento em segurança por parte dos empresários.

De acordo com o diretor executivo do SindEspecial, Gabriel Enoc, os motoristas solicitam que as empresas do Polo Industrial contratem seguranças particulares para inibir a ação dos criminosos.

“A única solução é a escolta armada dentro dos ônibus, já que a segurança pública não funciona. Porém, o custo é alto. Até agora, uma única empresa aderiu a iniciativa, que vem produzindo resultado. Os órgãos de segurança pública criaram vários projetos, mas agiram pouco”, disse Enoc.

Mara Magalhães

EM TEMPO

Leia mais:

Nova paralisação de ônibus é registrada e presidente dos rodoviários chama empresa de ‘caloteira’