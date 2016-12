Após parada em Manaus, corpos de vítimas de tragédia aérea chegam a Chapecó

Após “atrasos operacionais” no traslado entre Manaus e Chapecó (SC), os corpos das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense chegaram a Santa Catarina, neste sábado (3), por volta das 8h (horário Manaus) para o velório coletivo, com mais de duas horas de atraso.

Segundo a Força Aérea Brasileira, houve uma reacomodação dos 50 corpos em apenas duas aeronaves, o que atrasou a decolagem em duas horas. Com isso, a previsão de chegada a Chapecó é para as 7h45.

A previsão inicial era de que os caixões fossem transportados em três aeronaves do modelo Hércules da FAB -17 na primeiro, 17 na segunda e 16 no terceira. Contudo, o terceiro avião que iria para o Sul deve permanecer na base aérea de Manaus.

A primeira aeronave iniciou viagem, com saída de Manaus, às 2h; a segunda, minutos depois, às 2h11.

Rio de Janeiro

O avião com oito jornalistas que perderam a vida no acidente em Medellín pousou por volta das 5h10 no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Os corpos dos três profissionais da TV Globo, Guilherme Marques, Guilherme Van der Laars e Ari Júnior serão velados na sede do Botafogo, no Rio. A expectativa é que só devem ser liberados por volta das 10h (de Brasília).

Os corpos dos cinco demais jornalistas serão transportados para Santa Catarina. Entre eles estão Giovane Klein, Bruno Mauri e Djalma Neto, da RBS, afiliada da TV Globo. O avião será reabastecido e parte em direção a Florianópolis.

Os aviões da FAB saíram da Colômbia nesta sexta-feira (2) por volta de 19h20. Segundo a Infraero, a primeira aeronave com os corpos das vítimas do desastre pousou em Manaus às 23h20. O segundo avião chegou às 23h35. O terceiro pousou na Base Aérea à meia noite, no horário de Brasília.

Folhapress