Após nove anos no contrário, Jair Mendes retorna ao quadro de artistas do boi Garantido

O ‘mestre’ Jair Mendes, considerado um dos maiores artistas do Festival de Parintins (município distante 368 quilômetros de Manaus) está de volta ao quadro de funcionários do boi da Baixa do São José, o Garantido. Mestre Jair passou nove anos criando alegorias para o Caprichoso.

O retorno de Jair à Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido (AFBBG) é, segundo a assessoria, uma “dívida política”, resultado de uma promessa de campanha à presidência do bumbá, feita por Adelson Albuquerque e Fábio Cardoso. Ainda de acordo com a assessoria, Jair Mendes pretende encerrar a carreira no boi de coração na testa.

“Um desejo que não pode ser negado a alguém com a estatura artística e histórica do velho mestre. Anunciamos a sua volta com alegria, o que é na verdade, um presente à toda Nação vermelha e branca. Estamos em festa e emocionados”, disse Fábio Cardoso, vice-presidente da AFBBG.

Pioneirismo

Quase tudo do que é apresentado hoje, pelos bois bumbás, em Parintins, foi Jair Mendes quem criou. Ele influenciou todas as gerações de artistas do festival, independentemente de ser Garantido ou Caprichoso.

No início dos anos 70, Jair conheceu o carnaval do Rio de Janeiro e voltou à Parintins disposto a colocar alegorias no festival, mas, com um ‘toque parintinense’. Criou então as primeiras obras para o evento. Anos depois, as estruturas não seriam simplesmente carros imóveis, teriam movimento usando uma técnica, que posteriormente faria o caminho inverso e seria levada ao Rio de Janeiro. Tudo com engrenagens manuais.

A primeira invenção de Jair Mendes foi a ‘Lenda da Cobra Grande’. Ele também é responsável pelo ‘boi de pano’ ter movimentos, mexendo a cabeça, rabo e orelhas. Tal técnica criada nos anos 80 ficou conhecida como ‘Boi Biônico’, referência ao seriado norte-americano ‘O homem Biônico’, muito popular na época.

Jair também já foi presidente do boi Garantido no início dos anos 90.

